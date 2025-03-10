Тела четырех рыбаков обнаружили в водоемах Невельского и Бежаницкого округов

Тела четырех человек, утонувших в водоемах на территории Невельского и Бежаницкого округов, обнаружили спасатели за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
Для выяснения обстоятельств произошедшего следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по данным фактам организовали проведение процессуальных проверок.
Предварительно установлено, что все погибшие отправились на рыбалку и во время ловли рыбы провалились под лед.