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Тела четырех рыбаков обнаружили в водоемах Невельского и Бежаницкого округов

10.03.2025 18:57|ПсковКомментариев: 0

Тела четырех человек, утонувших в водоемах на территории Невельского и Бежаницкого округов, обнаружили спасатели за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области. 

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Для выяснения обстоятельств произошедшего следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по данным фактам организовали проведение процессуальных проверок.

Предварительно установлено, что все погибшие отправились на рыбалку и во время ловли рыбы провалились под лед.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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