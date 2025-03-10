Происшествия

10 рыбаков утонули в Псковской области за три дня

10 рыбаков утонули в Псковской области в период с 8 по 10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«В прошлом году в это время не утонуло ни одного человека. Первая гибель была зафиксирована 24 марта», - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

Напомним, На всех водоемах Псковской области действует запрет выхода на лед.