Происшествия

Тело новорожденного в женской сумке обнаружили в себежском лесу

В Себежском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе деревни Рудня Себежского района тела новорожденного ребенка в женской сумке. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливают и допрашивают людей, которые могут обладать значимой информацией, проводятся розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления. Следователи проверяют все возможные версии произошедшего.