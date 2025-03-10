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Восстановленного после проступка полицейского в Псковской области уволят по решению второго суда

Суд признал законным приказ о расторжении контракта и увольнении сотрудника псковской полиции со службы из органов внутренних дел, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено, с ноября 2002 года мужчина проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях. По приказу УМВД России по Псковской области от июля 2024 года он уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Основанием для увольнения послужили обстоятельства, при которых он, находясь в автомобиле, не пресек противоправные действия гражданки, управлявшей транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что у неё был срок привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Кроме того, будучи собственником автомобиля, он не оформил обязательное страхования автогражданской ответственности.

Мужчина, полагая приказ о расторжении контракта и об увольнении со службы незаконным, обратился в суд с иском, в котором также просил о восстановлении на службе и взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула.

Суд первой инстанции восстановил сотрудника на службе в органах внутренних дел, взыскал в его пользу денежное довольствие за время вынужденного прогула, придя к выводу о недоказанности факта совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда не согласилась с решением суда первой инстанции, оценив поведение мужчина, как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, несовместимый с дальнейшим прохождением службы, мерой ответственности за который является только увольнение из органов внутренних дел.

Решение городского суда отменено. В удовлетворении заявленных требований мужчине отказано.