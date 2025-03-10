Происшествия

Поддельную купюру из Гдова обнаружили в Пскове

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюра была обнаружена в одном из финансовых учреждений города. По предварительным данным, поступила эта подделка в выручке из магазина в Гдове. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 102, 112», - напомнили в полиции.