Происшествия

В сквере Породненных городов в Пскове поврежден один из памятников. ФОТО

Поврежден памятник в сквере Породненных городов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

По предварительной информации, на земле оказался памятник города-побратима Норртелье (Швеция).

Напомним, сквер Породненных городов расположен в центральной части Пскова, на набережной реки Великой. Он начинается сразу от Ольгинского моста и заканчивается перед улицей Профсоюзной.

Фото до: Андрей Несбытнов / Яндекс. Карты

По срединной линии сквера Породненных городов примерно на равном удалении один от другого расположены мемориалы городов-партнеров, по бокам каждого высажены по два дерева.