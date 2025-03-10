Мужчину в Пскове осудили за кражу велосипеда вблизи Мирожского монастыря

48-летний житель города Пскова осужден за хищение велосипеда с прикрепленным к нему имуществом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.
Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, мужчина 18 августа, находясь у Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря, подошел к припаркованному у скамейки велосипеду марки Pride ROCX 8.2 2020 стоимостью 31 996 рублей, к которому были прикреплены:
С похищенным имуществом мужчина скрылся и в последующем распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 46 522 рубля.
В судебном заседании подсудимый вину признал и заявил о своем раскаянии.
По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и наличии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.