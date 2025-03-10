Происшествия

Мужчину в Пскове осудили за кражу велосипеда вблизи Мирожского монастыря

48-летний житель города Пскова осужден за хищение велосипеда с прикрепленным к нему имуществом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, мужчина 18 августа, находясь у Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря, подошел к припаркованному у скамейки велосипеду марки Pride ROCX 8.2 2020 стоимостью 31 996 рублей, к которому были прикреплены:

внутрирамная сумка марки Woho стоимостью 3 717 рублей,

две велосипедные сумки на руль (фидбек) марки Nerpo Gear общей стоимостью 2 429 рублей;

две навилочные сумки марки Rhinowalk общей стоимостью 2 758 рублей;

нарамная сумка марки Riverside стоимостью 3 961 рубль, в которой находилось портативное зарядное устройство, беспроводная портативная колонка марки JBL стоимостью 2 659 рублей.

С похищенным имуществом мужчина скрылся и в последующем распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 46 522 рубля.

В судебном заседании подсудимый вину признал и заявил о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и наличии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.