Происшествия

Жителя Пскова могут посадить на 1 год 10 месяцев за кражу

47-летний житель города Пскова получил наказание в виде лишения свободы на 1 год 10 месяцев за хищение строительных инструментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Было установлено, что местный житель незаконно присвоил себе строительные инструменты, которые нашел в подвале, после чего скрылся с места преступления с похищенным имуществом 2 марта 2024 года, тем самым причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 62 741 рубль 6 копеек.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.