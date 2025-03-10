Происшествия

Первый укус клеща в этом году зафиксирован в Псковском районе

Первый укус клеща в 2025 году зафиксирован в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению региона.

В приемное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы обратилась 65-летняя псковичка с покраснениями кожных покровов в области шеи после укуса клеща для получения консультации.

Насекомое присосалось к женщине, когда та находилась на даче в Псковском районе. Клещ был удален пациенткой самостоятельно. После осмотра факт укуса клещом был подтвержден.

В комитете напомнили, что клещей нередко называют «копилка инфекций», из их материала выделяют более 20 различных инфекционных агентов.

В результате проведенных лабораторных исследований крови на наличие ДНК вируса клещевого энцефалита, ДНК клещевого боррелиоза, а также эрлихиоза и анаплазмоза методом ПЦР получен отрицательный ответ. Специалист назначил пациентке профилактическую терапию.

«Как мы видим, клещи активируются с наступлением первого тепла. Являясь переносчиками опасных заболеваний, насекомые активны 24 часа в сутки, начиная с момента пробуждения и до октября включительно», - отметили в комитете.