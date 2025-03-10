Происшествия

Великолучанин наказан за кражу денег со счета бывшей жены

Житель Великолукского района получил срок за кражу денег со счета бывшей жены (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

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Как установлено, подсудимый пришёл в больницу к своей бывшей жене, где она передала ему свой мобильный телефон для ремонта. В данном мобильном телефоне имелось онлайн-приложение банка, от которого подсудимый знал пароль.

На мобильный телефон бывшей жены поступили смс-сообщения о поступлении денег, и подсудимый решил украсть их, чтобы отдать свои долги. Он перевел деньги своим знакомым, а также совершал покупки.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, возложен ряд обязанностей. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен.