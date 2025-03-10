Происшествия

Псковичку оштрафовали за желание заработать, став номинальным директором организации

Псковичку оштрафовали за желание заработать, став номинальным директором организации (часть 1 статьи 173.2 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в сентябре 2023 года обвиняемая, находясь в городе Пскове, предоставила ранее мало знакомому ей лицу документ, удостоверяющий личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, поскольку ответила согласием на предложение указанного выше лица заработать, став номинальным директором организации с ограниченной ответственностью без цели его дальнейшего управления. За оказанную услугу псковичка получила 5 000 рублей в качестве вознаграждения.

При даче пояснений вину обвиняемая признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию преступления и участвовала в благотворительной деятельности, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В судебном заседании ходатайство следствия о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд первой инстанции удовлетворил и применил правила статьи 25.1 УПК РФ, назначив обвиняемой судебный штраф.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.