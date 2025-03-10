Происшествия

Кровля сгорела в бане в невельской деревне Лукашово

Кровля сгорела в бане в невельской деревне Лукашово 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарным ужалось спасти от огня жилой дом.

В этот же день на улице Загородной в Опочке в неэксплуатируемом строении сгорела деревянная обрешетка кровли по всей площади.

Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки внутри строения.

В 21:20 стало известно о пожаре в великолукской деревне Клинцево. В бесхозном строении сгорела кровля, выгорело изнутри по всей площади. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.