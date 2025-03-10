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Великолучанка лишилась свободы за прогулы исправительных работ

Великолучанка лишилась свободы за прогулы исправительных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в январе осужденная была поставлена на учет уголовно-исполнительной инспекцией, однако наказание она отбыла только один день. Со слов самой осужденной, она допустила прогулы из-за плохого самочувствия. При этом установлено, что в дни прогулов осужденная к врачу не обращалась, уважительных причин допущенных ею нарушений суду не представлено.

20 марта великолукский городской суд вынес постановление о замене неотбытой части срока наказания в виде исправительных работ лишением свободы.

Постановление не вступило в законную силу.