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Житель Дедовичей оштрафован за предоставление ложных сведений о мигранте

Дедовичский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю за преступление, предусмотренное статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Фиктивная регистрация иностранного гражданина»), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года подсудимый в здании Многофункционального центра (МФЦ) заполнил уведомление о прибытии иностранца, предоставив ложные сведения о месте пребывания гражданина Таджикистана. Мужчина указал, что иностранный гражданин постоянно проживает на территории России, хотя в действительности не собирался предоставлять ему жилье и не сделал этого.

Таким образом, своими действиями обвиняемый создал препятствия для миграционной службы в осуществлении контроля над соблюдением правил регистрации и передвижением иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, применяя статью 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом). При определении меры наказания были учтены смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, а также возраст осужденного.