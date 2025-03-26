Происшествия

Жительница Печорского района ударила подругу ножом в живот

Жительница Печорского района может лишиться свободы на 10 лет за то, что ударила ножом в живот подругу на почве ревности, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В декабре 2024 года женщина находилась в гостях в квартире своей подруги и ее сожителя, где они вместе распивали спиртное. В какой-то момент между женщинами на почве ревности возник конфликт. Обвиняемая взяла нож и ударила им хозяйку квартиры в живот. Теперь ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Жительнице Печорского района предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.