Происшествия

Случаи пала травы зафиксировали в Острове и Красногородске

Два ландшафтных пожара общей площадью 1,05 гектара зафиксировали в Псковской области 27 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Ландшафтные пожары произошли в городах Остров и Красногородск.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.