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По факту гибели преподавателя в Центре переподготовки УМВД возбудили уголовное дело

По факту гибели преподавателя в Центре учебной переподготовки Управления МВД России по Псковской области возбудили уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ

28 марта 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о получении одним из инструкторов по огневой подготовке стрелкового тира Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области огнестрельного ранения, от которого впоследствии мужчина погиб.

По данному факту следственный отдел по городу Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 28 марта 2025 года во время огневой подготовки в результате неосторожного обращения с боевым стрелковым оружием один из инструкторов учебного центра получил огнестрельное ранение. Не смотря на своевременно оказанную медицинскую помощь мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения.

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В настоящее время следователи регионального следственного управления проводят осмотр места происшествия, изъяты следы и объекты, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.