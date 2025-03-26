Происшествия

Печорских рыбаков могут посадить на 5 лет

Двух Печорских рыбаков обвиняют в незаконной ловле рыбы, им может грозить наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В октябре 2024 года злоумышленники на моторной лодке установили сети для ловли рыбы в акватории Псковского озера .

На следующий день, они извлекли сети из воды, после чего были обнаружены и задержаны сотрудниками отдела рыбоохраны. После осмотра улова рыбаков установили, что ущерб превысил 200 тысяч.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 256 части 3 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору.