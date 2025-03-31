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Белорусы трижды за 2 дня пытались дать взятки псковским таможенникам

01.04.2025 17:31|ПсковКомментариев: 0

На таможенном посту пункта пропуска Убылинка водители транспортных средств международной перевозки трижды за 2 дня пытались дать взятки должностным лицам таможенных органов за сокрытие выявленных нарушений законодательства, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: СЗТУ

23 и 24 марта двое граждан Республики Беларусь предложили сотрудникам таможенных органов взятки в размере 200 и 500 долларов США за невозбуждение дел об административных правонарушениях в связи с выявленным нарушением заполнения разовых разрешений на проезд транспортных средств по территории Российской Федерации.

Еще один гражданин Республики Беларусь 24 марта пытался передать должностному лицу в качестве взятки 500 долларов США за непривлечение к административной ответственности в связи с установленным превышением допустимой нагрузки на ось транспортного средства международной перевозки.

Псковские таможенники не допустили вовлечение их в противоправную деятельность, отказались от взяток и своевременно уведомили подразделение по противодействию коррупции.

За попытки дачи взяток в отношении взяткодателей возбуждены уголовное дела по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Необходимо отметить, что за дачу взятки должностным лицам в соответствии с частью 3 статьи 291 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Теги: #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
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