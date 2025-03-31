Происшествия

Нежилой дом сгорел в пыталовской деревне Липовицы

Возгорание в нежилом доме и хозяйственной постройке произошло в деревне Липовицы Пыталовского муниципального округа 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:27. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пожарные области в составе 5 специалистов и 3 единиц техники. Спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.

Ранее в этот день в 14:26 поступило сообщение о возгорании в деревне Мурашкино Новосокольнического района. Сгорело бесхозное строение общей площадью 48 квадратных метров. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 3 специалиста МЧС России и 1 единица техники.