Происшествия

Иностранец пытался откупиться взяткой за своего знакомого на таможне в Псковской области

Себежский районный суд вынес приговор по делу о покушении на дачу взятки. Иностранный гражданин пытался передать таможенному инспектору 200 евро, чтобы его знакомый избежал административной ответственности за нарушение при перевозке груза, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Официальный Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Таможенник отказался от взятки, а противоправные действия пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни.

Суд признал иностранца виновным и назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей.

«Коррупционные преступления не остаются безнаказанными!» - отметили в прокуратуре.