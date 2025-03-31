Происшествия

Около полутора миллионов рублей «подарили» мошенникам псковичи

Трое жителей Пскова и Палкино доверились мошенникам и лишились своих сбережений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти апрельские дни жителям областного центра и поселка Палкино звонили неизвестные злоумышленники, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций. И под предлогом необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников ввели их в заблуждение. После общения с махинаторами трое доверчивых граждан потеряли в общей сложности около полутора миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

А пенсионерке из Псковского района позвонил незнакомец, который представился работником одной коммунальной службы, и под мнимым предлогом замены электросчетчиков осуществил неправомерный доступ к личному кабинету пожилой гражданки на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием ее учетной записи. По данному факту также возбуждено уголовное дело.