Происшествия

Две девушки предложили псковичу отдохнуть и похитили у него 230 тысяч рублей

Две псковички предстанут перед судом за хищение денежных средств в сумме 230 000 рублей с банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В декабре 2024 года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился возле гостиницы с двумя девушками, которые предложили ему отдохнуть. Одна из незнакомок арендовала квартиру, вместе они направились туда на такси. По пути следования в квартиру компания заехала в один из торговых центров, где мужчина отвел девушек в кафе, купил косметику и туалетную воду на сумму около 21 000 рублей.

Приехав в квартиру, мужчина с двумя девушками и с водителем такси распивал спиртные напитки. Затем водитель такси ушел, чуть позже девушки тоже ушли, сказав, что скоро вернутся, а дверь в квартиру закрыли на замок. Мужчина уснул, поскольку был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На следующий день утром мужчина проснулся в арендованной квартире один, однако из квартиры не мог выйти, поскольку дверь была заперта, а ключей у него не было. Он проверил личные вещи и обнаружил, что не хватает одной банковской карты, а его мобильный телефон разряжен. Тогда мужчина начал стучать в дверь и шуметь, его услышала соседка, которая по его просьбе позвонила хозяйке квартиры, та приехала, открыла дверь квартиры и дала ему зарядное устройство, чтобы он подзарядил телефон.

Включив телефон, мужчина проверил историю операций по карте и обнаружил, что на протяжении всей ночи и до 10.00 следующего дня кто-то снимал наличные денежные средства с его карты, а также оплачивал покупки в магазинах города на общую сумму 230 000 рублей.

Чуть позже вернулись две девушки, с которыми ранее мужчина распивал спиртные напитки. Он спросил, что за операции проводили по его карте, на что они ответили, что он сам производил эти покупки и снятие наличных. Однако мужчина понимал, что он не мог производить указанные операции, поскольку спал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.