Происшествия

Пскович заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ в комментариях в соцсети

Житель Псковской области наказан за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

В результате мониторинга сети Интернет было установлено, что гражданин в социальной сети «ВКонтакте» со страницы пользователя разместил дискредитирующую информацию в виде комментариев к записям сообществ.

Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.