Происшествия

Участник группировки осуждён на 7 лет за попытку сбыта наркотиков в Псковской области

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры участник организованной группы осужден на 7 лет за покушение на сбыт наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Суд установил, что в сентябре 2024 года мужчина, действуя в составе организованной группы, получил через сеть Интернет информацию о местонахождении оптовой партии наркотиков. Он расфасовал их в пять микропробирок и частично разместил на территории объектов железнодорожного транспорта в Пскове. Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, из незаконного оборота изъяты наркотические средства общей массой 1,83 г.

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении других участников организованной группы находится в стадии расследования.