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Самой юной жертве мошенников в Пскове было 9 лет – полиция

Дети всё чаще становятся жертвами мошенников, в том числе в Пскове. Такими данными поделилась начальник отделения по расследованию преступлений в сфере ИТТ УМВД России по городу Алла Яковлева во время брифинга в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Суммы варьируются большие, миллионы рублей. Недавно был заявитель - 10 миллионов рублей. Шансы вернуть деньги минимальны, но есть. Большая часть жертв - это пожилые и одинокие люди. Молодежь также попадается и, как ни странно, дети», – отметила Алла Яковлева.

Она уточнила, что в случае детей инциденты с мошенниками обычно связаны с онлайн-играми. Самому юному потерпевшему 9 лет.

«С той стороны работают профессионалы. Людям нужно рассказывать о мошенниках, напоминать», – добавил начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Роман Чуркин.