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Четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии назначили псковичке за неуплату алиментов

Четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии суд назначил 46-летней псковичке, имеющей не погашенную в установленном законом порядке судимость за совершение тяжкого преступления против жизни и здоровья населения, за неуплату алиментов сыну, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что в период с 1 января 2024 по 30 ноября 2024 осужденная, будучи уведомленной о необходимости уплаты ежемесячно алиментов в размере 1\4 части от ее доходов ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия последнего, в течение 2-х и более месяцев подряд не осуществляла выплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, задолженность по которым составила 207 897 рублей, а общая сумма долга по исполнительному производству составила 952 869 рублей.

С учетом данных о личности осужденной, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд, признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.