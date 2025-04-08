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Жителя Дно зарезал сожитель его матери

Cообщение об обнаружении во дворе частного дома в городе Дно Псковской области тела 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 11 апреля 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.

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По данному факту следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 49-летний сожитель матери потерпевшего, в ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 11 апреля 2025 года в дневное время пострадавший находился в гостях у своей матери и ее сожителя, где они совместно распивали спиртные напитки. В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес сыну своей сожительницы удар ножом в область туловища, после чего пострадавший, спасаясь от нападения, выбежал из дома во двор, где скончался от полученных повреждений.

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По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.