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Псковичи лишились более миллиона рублей после общения с незнакомцами

13.04.2025 13:43|ПсковКомментариев: 0

Несколько псковичей поддались на ухищрения мошенников и лишились в совокупности более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, четверым жителям областного центра звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками разных организаций. Они настоятельно рекомендовали собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет». Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых доверчивых людей, пообещав им дополнительный заработок в Сети. Кому-то они предложили заменить счетчик. А одному из пользователей в мессенджере поступило сообщение от мнимой знакомой, которая попросила одолжить ей денег.

В итоге, после общения с аферистами горожане не досчитались в общей сложности свыше миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
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