Происшествия

Житель Куньинского района зашел попить воды, а ушел с похищенными деньгами

26-летнего жителя Куньинского района наказали за хищение денежных средств и золотых изделий, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в ноябре 2024 года гражданин, воспользовавшись гостеприимством потерпевших, совершил хищение 3000 рублей и золотых изделий на сумму чуть больше 91 тысячи рублей.

Денежные средства мужчина похитил у потерпевшего, который пустил к себе в дом попить воды, а золотые изделия похитил у малознакомой женщины, которая пригласила его к себе в гости для совместного времяпрепровождения.

Мужчина имеет судимость за совершение серии краж из жилых домов.

С учетом мнения государственного обвинителя, приговором судьи Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.