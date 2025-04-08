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Великолучанин отправился на обязательные работы за угрозу убить свою бывшую жену

14.04.2025 11:07|ПсковКомментариев: 0

Великолучанин отправился на обязательные работы за угрозу убить свою бывшую жену, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук. 

Установлено, что в начале августа 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из домов в Великих Луках, где в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношении с бывшей женой захотел ее напугать, взял в руки кухонный нож и кинул его в направлении бывшей супруги, при этом высказал в ее адрес угрозу убийством. Угрозу она восприняла реально.

Мировой суд города Великие Луки вынес обвинительный приговор, мужчина признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Источник: Псковская Лента Новостей
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