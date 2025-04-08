Происшествия

17-летнюю псковичку с пирсингом носа ищут в Псковском районе

Пропавшую 17-летнюю Алину Тараканову из Опочиц ищут в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.



Фото: телеграм-канал УМВД России по Псковской области

Тараканова Алина Романовна, 2008 года рождения по имеющимся данным, 30 марта текущего года ушла из дома. Проживала в деревне Опочицы Псковского района. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Рост - 160 см, волосы рыжие до плеч. Особая примета - пирсинг носа. Была одета предположительно в черную куртку и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, необходимо обращаться по телефонам: 67-68-51 (дежурная часть ОМВД), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.