Происшествия

Укравший дочку отец разыскивается в Псковской области

Объявленный в международный розыск Олег Нелюбов с 2020 года уехал с 9-летней дочерью в неизвестном направлении и, предположительно, может находиться в Псковской области, сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

7 марта 2020 года Злату увёз из дома отец. Куда – неизвестно. В настоящее время он лишён родительских прав и объявлен в международный розыск, Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.

Злата с биологическим отцом могут находиться в любом регионе России или даже за рубежом. Их поиском занимаются следственные органы и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост 177 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы, серые глаза.

Приметы девочки: рост 130 сантиметров, светло-русые волосы, серые глаза. Во что одета - неизвестно.

«Нам нужна и ваша помощь независимо от того, где вы живёте. Подумайте, может быть, вы видели мужчину с девятилетней девочкой, по приметам похожих на тех, кого мы ищем», - обращаются к псковичам активисты поискового отряда.

Всех, кому известна какая-либо информация, просят сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.