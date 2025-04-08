Происшествия

Хозпостройка горела в псковском садоводстве «Машиностроитель»

Возгорание хозяйственной постройки произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Машиностроитель» Псковского района 14 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 12:09. Возможная причина – аварийный режим работы электросети внутри постройки. Огнеборцы спасли два дачных дома. К ликвидации привлекали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее, в 12:21 в деревне Тулубьево Великолукского района сгорели жилой дом, хозяйственная постройка и три бесхозные постройки. Причина – неосторожное обращение с огнем. Спасли два жилых дома, шесть хозяйственных построек. К ликвидации привлекали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Из той же деревни в 20:00 поступило сообщение о возгорании бесхозной постройки. Причина – неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекались восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 14:32 из деревни Корлы Псковского района поступило сообщение о возгорании бесхозного строения. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом. К ликвидации привлекались 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Затем, в 17:34 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме в деревне Панкратово Дновского района. Возможная причина – аварийный режим работы электросети. Спасен жилой дом. К ликвидации привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 19:49 в деревне Тайново Новоржевского муниципального округа произошло возгорание бесхозного строения размером 6х12 метров. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли жилой дом. К ликвидации привлекали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Ночью, в 22:17 в деревне Лычево Великолукского муниципального округа произошло возгорание трех надворных построек. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в постройке. Огнеборцы спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.

К ликвидации привлекали 10 специалистов МЧС России и три единицы техники.