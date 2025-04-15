Происшествия

Жилой дом горел в великолукской деревне Мордовичи

Возгорание произошло в жилом доме на улице Излучная в деревне Мордовичи Великолукского района 16 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12:48. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцам удалось спасти жилой дом. К ликвидации привлекали 8 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

Днем, в 12:47 в деревне Пашково Локнянского муниципального округа произошло возгорание бесхозного строения. Причина – неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали 3 специалиста противопожарной службы области и 1 единицу техники.

Позднее, в 15:00 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Березицы Плюсского муниципального округа. Возможная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в бесхозное строение. К ликвидации привлекали 5 специалистов противопожарной службы области и 2 единицы техники.

Затем, в 17:00 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Велебецкое Великолукского района. Причина – неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали 4 специалиста МЧС России и 1 единицу техники.

В 17:12 в деревне Журы Невельского муниципального округа произошло возгорание трех неэксплуатируемых строений. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли нежилой дом. К ликвидации привлекали 3 специалиста МЧС России и 1 единицу техники.

Вечером, в 19:20 в поселке Мелиораторов Великолукского района сгорела баня. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли жилой дом. К ликвидации привлекали 7 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

Ночью, в 21:45 поступило сообщение о возгорании дачного дома и двух надворных построек в деревне Красный Поселок

Невельского муниципального округа. Причина – неосторожное обращение с огнем. Спасен дачный дом. К ликвидации привлекали 6 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.