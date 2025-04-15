Происшествия

Жительница Невеля подозревается в фиктивной регистрации иностранной гражданки

Жительница Невеля подозревается в фиктивной регистрации иностранной гражданки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле текущего года в городе Невеле неработающая местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданки Республики Таджикистан без фактического ее пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.