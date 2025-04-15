Происшествия

В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки

В областном центре выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Банкнота обнаружена 15 апреля в одном из финансовых учреждений города Пскова. По имеющимся сведениям, поступила эта фальшивка в выручке из магазина в Стругах Красных. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.