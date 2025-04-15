Происшествия

Псковича подозревают в краже более миллиона рублей с банковского счёта участника СВО

Управление уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержали жителя Псковской области, подозреваемого в краже денег с банковского счета участника СВО. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Видео: Ирина Волк/ Telegram-канал

В полицию обратился мужчина. Он сообщил, что в период с августа 2024 по март 2025 года неизвестные похитили с его банковского счета более пяти миллионов рублей. Следователем СО ОМВД России по Угличскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого на территории региона.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался отсутствием телефона у мужчины и убедил его привязать находящийся в распоряжении афериста абонентский номер к своему банковскому аккаунту. После этого фигурант получил доступ к денежным средствам заявителя. В настоящее время на сумму порядка 1,6 миллиона рублей, находящуюся на счетах задержанного, наложен арест.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

