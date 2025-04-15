Происшествия

Утонувшего мужчину нашли в Опочке

В Опочецком районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

20 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории реки Великой в Опочке тела 47-летнего мужчины с признаками утопления.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который с 30 декабря 2024 года не выходил на связь с родственниками. В ходе проводимых поисковых мероприятий тело мужчины обнаружено в акватории реки.

В настоящее время по материалу проверки назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.