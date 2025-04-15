В Пскове женщину задержала Росгвардия за кражу жвачек

Сотрудники Росгвардии в Пскове предотвратили хищение из торгового центра 24 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Около 20:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Труда поступил
сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали гражданку 1982 года рождения, которая совершила хищение жевательных резинок.
По факту хищения проводится проверка.