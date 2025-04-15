Происшествия

Куриц и двух собак спасли при пожаре в Пыталовском округе

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на возгорание жилого дома и хозяйственной постройки в деревне Анюткино Пыталовского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС России по Псковской области

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Специалистами противопожарной службы области спасены две собаки и куры, а также одна хозяйственная постройка.

Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.