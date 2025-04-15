Хищение из торгового центра в Пскове предотвратили росгвардейцы

Хищение из торгового центра предотвратили росгвардейцы в Пскове 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгрвадии по Псковской области.
Около 17:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета улица Труда поступил
сигнал «Тревога». На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали гражданку 1972 года рождения, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.
По данному факту проводится проверка.