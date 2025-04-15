Происшествия

Причиной возгорания жилого дома на улице Ипподромной в Пскове мог стать поджог

Поджог мог стать причиной возгорания жилого дома на улице Ипподромной в Пскове 27 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 07:05 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Ипподромной. Привлекались 7 специалистов и 3 единицы техники.

Позднее в этот день, в 13:50 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Аэродромная в Бежаницах. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети в жилом доме. Специалистами противопожарной службы области спасены 2 жилых дома и 5 хозяйственных построек. Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.