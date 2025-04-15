Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера на Запсковье

Инцидент с возгоранием мусорного контейнера произошел 27 марта в 16:15 на улице Звездной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в мусоросборочной камере многоквартирного дома. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для устранения огня были задействованы 4 специалиста и 1 единица техники, что позволило избежать распространения пламени.

В тот же день, в 22:29, в Великих Луках на улице Мурманской произошло еще одно возгорание мусорного контейнера. Здесь также, по предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.