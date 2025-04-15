Происшествия

Мужчина подобрал «закладку» в Пскове и отправился на исправительные работы

В Пскове за незаконный оборот наркотиков к исправительным работам приговорен местный житель, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которым признал его виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Суд установил, что в январе мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным эфедрона в значительном размере (0,73 грамма), которое извлек из тайника-закладки на одной из улиц Пскова.

Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожном подъездном пути к станции Березки. Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к 1 году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.