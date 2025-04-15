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Аккаунт псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева в Telegram взломали мошенники

Аккаунт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, руководителя региональной федерации смешанных боевых единоборств Аркадия Мурылева в Telegram взломали мошенники.

Выступая от имени бизнес-омбудсмена, они просят поддержать его кандидатуру на выборах вице-президента спортивной федерации ММА и проследовать по предложенной ссылке. Делать этого категорически не следует.

Аркадий Мурылев подтвердил Псковской Ленте Новостей факт взлома своего аккаунта.

Напомним, ранее злоумышленники взломали аккаунт председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой.