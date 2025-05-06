Происшествия

Три кражи из псковского ТЦ предотвратили росгвардейцы за сутки

За минувшие сутки росгвардейцы на территории Пскова задержали граждан, совершивших хищения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 мая около 11.00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Труда города Пскова поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 1979 года рождения, который похитил из торгового зала 42 рулона стрейч-пленки на сумму 18 тысяч рублей.

Вечером того же дня сотрудники вневедомственной охраны при выезде на охраняемый объект по сигналу «Тревога» на улице Труда города Пскова задержали 67-летнего гражданина по подозрению в совершении кражи аппарата для выпечки на сумму 3 000 рублей.

Около 23.00 росгвардейцы за минувшие сутки в третий раз выехали в гипермаркет на улице Труда по сигналу «Тревога» и задержали 40-летнего псковича, совершившего хищение продуктов питания.

По данным фактам проводятся проверки.