Происшествия

Псковичку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных Сил России

Псковичку оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении жительницы Пскова за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Установлено, что женщина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе для неопределенного круга лиц разместила запись, направленную на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.