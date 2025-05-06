Происшествия

Невельчанин лишился зарплаты в колонии за поджог улик своего преступления

Суд обязал жителя Невельского района выплатить 221 тысячу рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСПП по Псковской области, мужчина погасил долг только после вмешательства судебных приставов.

47-летний мужчина, чьё имя теперь фигурирует в уголовном деле, под покровом темноты проник в частный дом, но вместо ценных вещей выбрал 80-метровый электрический кабель. Сумма «улова» — 2 960 рублей.

Опасаясь разоблачения, мужчина решил уничтожить улики огнём. Вернувшись с канистрой бензиново-дизельной смеси, он устроил поджог. Оперативная работа пожарных и соседей предотвратила трагедию — дом уцелел.

Хозяин дома обратился в суд с целью взыскания материального ущерба. Судья Невельского районного суда, рассмотрев материалы дела, обязал взыскать с мужчины 221 тысячу рублей. Несмотря на то, что злоумышленник уже отбывает срок в колонии строгого режима, судебный пристав-исполнитель нашел способ взыскать всю сумму.