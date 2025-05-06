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Бастрыкин поручил принять меры по расследованию дела о ненадлежащем оказании медицинских услуг женщине из Псковской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в Псковской области, сообщили в Информационном центре ведомства.

В Информационный центр СК России поступило обращение в интересах 55 -летней жительницы Псковской области. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. В мае 2023 года женщина, страдающая заболеванием, доставлена в медицинское учреждение. Однако на протяжении нескольких дней мер к ее полноценному обследованию и назначению лечения не принималось, консультации не проводились. При этом в ходе оперативного вмешательства в организм пациентки занесена инфекция, повлекшая осложнения. Потерпевшая отмечает затяжной характер расследования.

Ранее указанная ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях. Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад.

В СУ СК России по Псковской области по данному факту расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.