Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Огненное сердце Ершово
Псковская область 80-летие Победы
Великие Луки к 80-летию Победы
Задержание ректора ПсковГУ
«Динопарк» Открылся в Пскове
«Учитель года»: В школе по любви
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Места силы Псковской области
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Профсоюзный Первомай
 
 
 
ещё Происшествия 06.05.2025 10:220 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту укуса собакой ребенка в псковской деревне 10.05.2025 18:360 Бастрыкин поручил принять меры по расследованию дела о ненадлежащем оказании медицинских услуг женщине из Псковской области 07.05.2025 18:400 Мужчина получил срок за дачу взятки и попытку задавить автомобилем Mercedes полицейского около ПсковГУ 07.05.2025 17:430 На 2 года и 8 месяцев лишат свободы похитителя 9 млн рублей, выделенных на ремонт псковского стадиона «Локомотив» 07.05.2025 16:370 Почти 150 псковичей пострадали от телефонных мошенников в апреле 07.05.2025 15:500 Невельчанин лишился зарплаты в колонии за поджог улик своего преступления
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 22:114 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 04.05.2025 17:092 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы 05.05.2025 15:260 Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Бастрыкин поручил принять меры по расследованию дела о ненадлежащем оказании медицинских услуг женщине из Псковской области

10.05.2025 18:36|ПсковКомментариев: 0

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в Псковской области, сообщили в Информационном центре ведомства. 

В Информационный центр СК России поступило обращение в интересах 55 -летней жительницы Псковской области. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. В мае 2023 года женщина, страдающая заболеванием, доставлена в медицинское учреждение. Однако на протяжении нескольких дней мер к ее полноценному обследованию и назначению лечения не принималось, консультации не проводились. При этом в ходе оперативного вмешательства в организм пациентки занесена инфекция, повлекшая осложнения. Потерпевшая отмечает затяжной характер расследования.

Ранее указанная ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях. Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад.

В СУ СК России по Псковской области по данному факту расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 171 человек
10.05.2025, 19:000 Пасхальный спортивный фестиваль пройдет в Финском парке Пскова 10.05.2025, 18:360 Бастрыкин поручил принять меры по расследованию дела о ненадлежащем оказании медицинских услуг женщине из Псковской области 10.05.2025, 18:160 Псковичи смогут присоединиться к Александро-Невским чтениям в онлайн режиме 10.05.2025, 18:000 Боксеры из Пскова и Великих Лук стали победителями первенства в Витебске
10.05.2025, 17:460 Ретро-фестиваль «Великий май, победный май» прошел в Пскове. ФОТО 10.05.2025, 17:230 Фестиваль внедорожников «Кудяевские озера-2025» проходит в Псковской области 10.05.2025, 16:590 Дорожно-транспортное происшествие произошло в псковской деревне Неелово 10.05.2025, 16:400 Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни
10.05.2025, 16:220 Индия и Пакистан согласились на прекращение огня 10.05.2025, 16:000 Александр Козловский рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Семене Линейкине 10.05.2025, 15:400 СОБЫТИЕ: День Победы 2025 в Пскове 10.05.2025, 15:160 «Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова. ВИДЕО
10.05.2025, 15:000 Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Печорах из-за нетрезвого водителя 10.05.2025, 14:380 Кинолог перечислил причины возникновения вредных привычек у собак 10.05.2025, 14:200 Акцию «Велосипед!» провели в Новосокольниках 10.05.2025, 14:010 Средний размер социальной пенсии в России составляет 13,5 тысячи рублей
10.05.2025, 13:421 Сербский баянист поделился впечатлениями о псковском форуме 10.05.2025, 13:210 Фотогалерею портретов всех довоенных и военных руководителей «Пушкинского Уголка» впервые собрали в «Михайловском» 10.05.2025, 13:000 Полицейские требуются на службу в Пскове 10.05.2025, 12:420 Суды в России за год отправили в колонии 48 диверсантов
10.05.2025, 12:240 Продолжаются поиски пропавшего в Великих Луках мужчины 10.05.2025, 12:010 Правительство продлило квоты на вывоз из России удобрений 10.05.2025, 11:370 Псковские росгвардейцы обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы 10.05.2025, 11:210 Эксперт рассказал о суевериях виноделов
10.05.2025, 11:000 Псковичи отжались почти 30 тысяч раз и установили рекорд Победы 10.05.2025, 10:420 Всемирный день движения для здоровья отмечают 10 мая 10.05.2025, 10:190 Мошенники начали обменивать деньги на билеты «банка приколов» 10.05.2025, 10:000 Соревнования «Изборские скалы — 2025» пройдут 10 мая
10.05.2025, 09:400 Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ 10.05.2025, 09:170 Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко отмечает юбилей 10.05.2025, 09:000 Ретро-фестиваль «Великий май, победный май» пройдет в Пскове 10 мая 10.05.2025, 08:240 Пакистан начал военную операцию против Индии
09.05.2025, 23:060 СОБЫТИЕ: Мультимедийный спектакль «Знамя Победы». Полная версия 09.05.2025, 22:580 Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». ФОТОРЕПОРТАЖ 09.05.2025, 22:390 Жители Псковского района отметили День Победы народными гуляниями 09.05.2025, 22:001 Причины запрета рекламы эзотерических услуг пояснила психолог
09.05.2025, 20:530 Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» состоялся в Псковском театре драмы 09.05.2025, 20:500 «Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ВИДЕО 09.05.2025, 20:400 Семейный праздник ко Дню Победы прошёл в Детском парке Пскова 09.05.2025, 20:300 Более 38 тысяч псковичей вышли на шествие «Бессмертного полка» в области
09.05.2025, 20:300 «На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем. ВИДЕО 09.05.2025, 20:200 Псковский «Блошиный рынок» работал 9 мая на улице Ленина 09.05.2025, 20:150 Спектакль «Как Петрушка Гитлера победил!» прошёл в Пскове 09.05.2025, 20:070 «Прессинг»: Любовь, Родина и СМИ. ВИДЕО
09.05.2025, 20:000 Танцплощадка развернулась на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове 09.05.2025, 19:400 Псковская делегация приняла участие в Параде Победы в Москве 09.05.2025, 19:200 Более 300 псковичей сдавали нормативы ГТО на спектакле «На нашей улице Победа!» 09.05.2025, 19:150 Псковские офицеры следственного комитета заложили «Капсулу времени» в честь 80-летия Победы.
09.05.2025, 19:000 Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» прошёл в псковском Летнем саду 09.05.2025, 18:400 Поиграть в шахматы и посидеть за советскими школьными партами смогли псковичи на улице Ленина 09.05.2025, 18:200 Армен Мнацканян: Парад войск - символ нашей гордости и памяти о героях 09.05.2025, 18:000 Выпущенную 9 мая 1945 года газету раздают на улице Ленина в Пскове
09.05.2025, 17:450 80-летия со дня Великой победы отпраздновали в Острове 09.05.2025, 17:340 Автодом столкнулся с микроавтобусом в Псковском районе 09.05.2025, 17:300 Псков. Парад Победы 09.05.2025, 17:150 Медали за вклад в патриотическое воспитание вручили в великолучанам в День Победы
09.05.2025, 16:500 «Бессмертный полк» и праздничный митинг прошли в Новоржеве 09.05.2025, 16:430 Концертная программа «Живут в музее песни о войне» стартовала в Пскове 09.05.2025, 16:300 Жители Псковской области исполнили песню «День Победы» 09.05.2025, 16:220 Митинг в честь 80-летия Победы прошёл в урочище Лочкино Псковского района
09.05.2025, 16:100 Дмитрий Белюков почтил память героев Великой Отечественной войны 09.05.2025, 15:510 Псковская молодежь совместно с митрополитом Матфеем спела военные песни на площади Победы 09.05.2025, 15:351 Антон Мороз принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове 09.05.2025, 15:150 Парад Победы и «Бессмертный полк» в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ
09.05.2025, 14:550 «Дневной дозор»: Что для вас значит День Победы? 09.05.2025, 14:350 Сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове 09.05.2025, 14:200 Более 200 псковичей обратились в медучреждения по поводу укусов клещей за минувшую неделю 09.05.2025, 13:500 До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 10 мая
09.05.2025, 13:300 Борис Елкин: Пока мы чтим подвиг предков - Победа продолжается 09.05.2025, 13:080 Шествие «Бессмертного полка» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области 09.05.2025, 12:531 Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ
09.05.2025, 12:450 «Бессмертный полк» шествовал в Великих Луках 09.05.2025, 12:370 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем 09.05.2025, 12:100 В Пскове состоялось возложение цветов на могиле Неизвестного солдата. ФОТО 09.05.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Любовь, Родина и СМИ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru